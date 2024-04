Clamorosa vittoria della Recanatese con la Carrarese

Clamoroso successo della Recanatese che supera la Carrarese 4-1 e ferma a 13 la serie di risultati dei toscani che in trasferta non perdevano addirittura da inizio dicembre, ko con il Rimini. Padroni di casa di certo più motivati nella rincorsa alla salvezza, che sbloccano la partita dopo 8 minuti. Dallo scambio tra Raparo e Melchiorri parte il lancio in profondità perfetto per Lipari che davanti al portiere avversario non sbaglia. Inizia nel migliore dei modi la partita della Recanatese. Continua ancora meglio. Dopo due minuti dal vantaggio, il direttore di gara assegna un calcio di rigore per fallo di Di Gennaro su Melchiorri. Sul dischetto si presenta Sbaffo che non sbaglia. Padroni di casa avanti 2-0 dopo 11 minuti di gioco. In campo sembra esserci solo la Recanatese, che colpisce ancora a metà del primo tempo. Sul lancio di Sbaffo, Melchiorri è lasciato tutto solo da Di Gennaro, il numero 9 non sbaglia e con un bel sinistro firma il tris per i padroni di casa da fuori area. Solo contro l'Arezzo, alla seconda di ritorno, la Carrarese aveva subito 3 reti.

Gol che diventano quattro già al 40' quando Carpani chiude con un tempo di anticipo la questione. Il giocatore giallorosso batte il portiere avversario per la quarta volta. All'intervallo la Recanatese vince 4-0 contro la Carrarese. Risultato clamoroso. Nella ripresa la Carrarese prova ad onorare la partita, oramai compromessa. Zuelli dalla distanza, Meli si allunga a deviare. All'ora di gioco Finotto è ben pescato in area avversaria, ma manda fuori da posizione invitante. La Recanatese ci prova con Lipari, Bleve respinge. Un minuto più tardi arriva il gol della Carrarese. Pallone perso dalla difesa marchigiana, la palla arriva a Morosini che calcia a botta sicura e accorcia le distanze. Prima del 90' Morosini va vicino alla doppietta personale, Ferrante salva tutto. La Fermana vince 4-1 e conquista tre punti vitali per sperare nella salvezza.