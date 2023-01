Colpo Imolese, 2-1 al Fiorenzuola

Fiorenzuola - Imolese

L'Imolese torna a vincere e lo fa per 2-1 sul campo del Fiorenzuola. I rossoblu non vincevano dal 30 ottobre, 2-1 alla Fermana. Tre punti d'oro per la squadra di Giuseppe Anastasi che conquista il successo in 10 contro 11 per l'espulsione di Zanini nella ripresa. Eppure la prima occasione da rete è del Fiorenzuola che dopo tre minuti sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Sartori che sbatte contro la traversa. Ancora i padroni di casa a metà tempo con Currarino che di mancino calcia a botta sicura, bella parata di Rossi. La partita l'Imolese la sblocca in chiusura di tempo con Simeri che insacca sulla respinta di Battaiola chiamato alla parata da Zanini sugli sviluppi di un calcio d'angolo. È il primo gol con la maglia dell'Imolese. Prima dell'intervallo proteste del Fiorenzuola che richiede un calcio di rigore per l'intervento di Maddaloni su Currarino. L'arbitro lascia proseguire. All'intervallo gli ospiti sono avanti 1-0.

Al ritorno in campo l'Imolese potrebbe raddoppiare subito con il gran tiro a giro di D'Auria che sbatte contro il palo, poi la palla termina tra le braccia del portiere. Il 2-0 porta la firma di Mamona che si presenta a tu per tu con Battaiola e lo batte per il classico gol dell'ex. Sfida che sembra in discesa per i rossoblu. Il Fiorenzuola non ci sta e tenta di riaprila subito con Currarino che gira in porta, vola Rossi a deviare la palla. Padroni di casa sfortunati, quando sulla gran botta di Stornati è ancora la traversa a salvare l'Imolese. Al 68' fallo di reazione evidente di Zanini che colpisce in volto l'avversario a palla lontana e viene espulso dall'arbitro. Al 76' calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per il fallo su Mastroianni. Sul dischetto si presenta Scardina che non sbaglia nonostante Rossi riesca a toccare la palla. Nel maxi recupero concesso il Fiorenzuola si riversa in attacco alla ricerca del gol del pari che non arriva, vince l'Imolese 2-1.