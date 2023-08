Coppa Italia, Cesena vince ai rigori con l'Entella

La prima ufficiale del Cesena è una maratona terminata ai calci di rigore contro la Virtus Entella. I bianconeri s'impongono dal dischetto dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0. Per il Cesena in gol Cristian Shpendi e Ciofi. La partita sembra ben indirizzata, ma la Virtus Entella nel secondo tempo pareggia con la doppietta di Meazzi. La nuova parità resta fino al 120'. Dal dischetto servono 18 calci di rigore per decidere il passaggio del turno. Al nono giro, Pierozzi porta avanti il Cesena, Pisseri para il rigore a Thioune. Il Cesena avanti in Coppa Italia, sfiderà il Bologna venerdì 11 agosto al Dall'Ara.