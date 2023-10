Emozioni e gol, il derby Ancona -Vis Pesaro finisce 3-3

Gran bella partita tra Ancona e Vis Pesaro gol ed emozioni a cominciare dalla stoccata di Spagnoli che porta i vantaggio i dorici. La Vis Pesaro torna in partita grazie ad un calcio di rigore. Sterzata di De Vries che viene atterrato, l'arbitro non ha dubbi e decreta il penalty. Di Paola non sbaglia e il derby marchigiano torna in equilibrio, per pochi minuti perchè la Vis trova il sorpasso con Mattioli bravo a sfruttare di testa il calcio di punizione forte e tagliato di De Paola. L'Ancona riacciuffa il pareggio con la conclusione di Basso ma quante responsabilità del secondo portiere della Vis Polverino che ha sostituito Neri a cinque minuti dalla fine del primo tempo. Lo stesso Polverino non è irreprensibile nemmeno in uscita, e Agyemagg gira in rete con il portiere fuori dai pali. E in uscita non benissimo neanche Perucchini, il suo esco non esco, favorisce Sylla che di testa firma il definitivo pareggio. Allo Stadio Del Conero di Ancona, Ancona – Vis Pesaro 3-3.