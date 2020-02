Europa League: esame spagnolo per Inter e Roma

Doppio sorteggio spagnolo per Inter e Roma negli ottavi di Europa League. I nerazzurri di Antonio Conte hanno pescato dall'urna di Nyon il Getafe mentre per i giallorossi di Paulo Fonseca c'è il Siviglia, vincitore di 3 edizioni dell'ex Coppa UEFA. Andata in programma il prossimo 12 marzo, ritorno una settimana dopo - 19 marzo -.

Questi tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

Istanbul Basaksehir-Copenhagen

Olympiacos-Wolverampton

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk​​​​​​​

INTER-Getafe​​​​​​​

Siviglia​​​​​​​-ROMA

Eintracht o Salisburgo​​​​​​​-Basilea​​​​​​​

LASK​​​​​​​-Manchester United​​​​​​​​​​​​​​