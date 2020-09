Femminile: l'Italia di Milena Bertolini vince 5-0 in Bosnia

La Nazionale di Milena Bertolini è tornata in campo e lo ha fatto battendo nettamente la Bosnia per 5-0. L'Italia si conferma a punteggio pieno nel girone di qualificazione agli Europei femminili. A Zenica le azzurre vanno in gol con Aurora Galli dopo 18 minuti e raddoppiano con Cristiana Girelli al 39'. Nella ripresa l'attaccante della Juventus segna altre due reti, entrambe su calcio di rigore, facendosi respingere anche un terzo rigore dal portiere della Bosnia. Nel finale anche il quinto gol di Elena Linari.

L'Italia sale a quota 21 punti nel girone di qualificazione a Euro 2022 e mantiene il vantaggio sulla Danimarca. La squadra di Milena Bertolini deve recuperare la partita contro Israele e giocare le due gare contro la Danimarca, partite decisive per conquistare il primo posto che vale l'accesso alla fase finale.