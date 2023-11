Il Cesena ha il passo da capolista: 3-0 alla Lucchese

Con pazienza e panchina lunga, il Cesena chiude la settimana da 9 punti ed è la nuova capolista della serie C. Subito Shpendi, restituito dalla nazionale albanese a tempo di record, Chiorra tiene. Poi al minuto 16 sale Prestia, imperioso colpo di testa fuori non di molto. La partita è bloccata e anche la Lucchese cerca la folata giusta, alto il colpo di testa di Magnagni, come a salve risulta essere la telefonata di Gucher a Pisseri che chiude la prima parte. Ripresa, è un altro Cesena. Non riesce l'estirada a Robertone Ogunseye invitato da Adamo. Ma intorno al 60' la Romagna apre la scatola: dall'angolo Prestia sbatte sul palo, ma i bianconeri la tengono viva con Adamo e Pieraccini trova nel traffico la prima rete tra i professionisti. Sussulto Lucchese con occasione enorme, Russo grazia Pisseri calciando fuori un rigore in movimento. E il Cesena la chiude in un finale che diventa prima placido e poi un trionfo. Contropiede con De Rose per Shpendi e gol che chiude la contesa. In pieno recupero Lucchese bastonata ancora dallo stesso Shpendi, profondità e sterzata, per lui 7 in campionato. Per il Cesena 5 vittorie e un pari nelle ultime 6. L'assalto alla B è cominciato.