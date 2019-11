Il derby numero 100 è della Vis Pesaro

La squadra di Pavan vince 2 a 0 in casa del Fano

Quasi 3000 spettatori al Mancini dove Fano e Vis Pesaro si affrontano nel derby numero 100. Prima dell'inizio della gara, i giocatori della Vis hanno voluto ricordare la scomparsa del tifoso Francesco Marchionni. Da segnalare tra i padroni di casa, il debutto di Andrea Giorgini, difensore classe 2002.

Si comincia e al primo vero affondo, la Vis passa in vantaggio. Grandolfo ruba palla sulla tre quarti e serve Misin, gran destro sotto l'incrocio dei pali e nulla da fare per Viscovo. Primo gol in maglia biancorossa per l'ex centrocampista, proprio del Fano. Pesaro domina il primo tempo, Tascini porta a spasso tutta la difesa granata ma il suo diagonale non trova il bersaglio. Poco dopo la mezz'ora, Viscovo si supera per mettere in angolo la conclusione dalla distanza di Voltan.

Cambia il copione nella ripresa. L'ingresso di Said rinvigorisce il Fano, Paolini di testa, blocca Bianchini. Ci prova anche Baldini, destro potente ma impreciso. A sette minuti dal termine, Bianchini si distende ed evita il pari, sulla rasoiata del solito Baldini. Scampato il pericolo, la Vis chiude la partita. Lazzari ruba palla a Giorgini, s'invola verso la porta avversaria, salta Viscovo e deposita in rete il pallone del 2 a 0. Secondo successo consecutivo per la Vis Pesaro mentre l Fano è ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga.