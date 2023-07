Il difensore Matteo Gorelli è un nuovo giocatore del Rimini

Il Rimini ha sottoscritto un accordo annuale con opzione per la seconda stagione con Matteo Gorelli, difensore centrale che è stato uno dei grandi protagonisti della scalata del Grosseto dall’Eccellenza ai playoff della Serie C per giocarsi la Serie B. Con la squadra maremmana ha messo insieme 104 presenze e ben sette reti. Gorelli arriva dal San Donato Tavernelle, con cui ha disputato 30 partite e messo a segno tre gol, fra cui il primo del club toscano fra i professionisti proprio alla prima giornata contro il Rimini.