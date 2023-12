Non basta al Milan la rimonta esterna per 2-1 sul Newcastle per conquistare gli ottavi di Champions League: i rossoneri chiudono il girone terzi e vanno in Europa League. Già qualificata, la Lazio perde 2-0 in casa dell'Atletico Madrid. Roma e Atalanta stasera nei gironi d'Europa League: alle 18:45 i giallorossi ospitano lo Sheriff e alle 21 la Dea sfida il Rakow Czestochowa in Polonia. Conference per la Fiorentina, oggi a Budapest contro il Ferencvaros.