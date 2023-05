Il Pordenone fa 1-0 a Lecco e vede la semifinale

Lecco - Pordenone

Se la società Pordenone è a un passo dal baratro, la squadra Pordenone c'è e batte un colpo da semifinale. Rigore – generoso – di Burrai e 1-0 in casa del Lecco, che ora, per passare, dovrà vincere in Friuli con almeno due gol di scarto. Qualificazione quasi blindata dunque per un Pordenone che è l'unica, tra le teste di serie, a cominciare col successo esterno. Il tutto nella settimana in cui è stata presentata l'istanza di fallimento del club, esposto per quasi 7 milioni e sempre più lontano non solo da quella B che vuole conquistarsi sul campo, ma anche dalla C stessa.

La prima mezz'ora è ricca di occasioni: angolo di Benedetti prolungato da Pinato, Melgrati si oppone alla botta di Bruscagnin e a rimbalzo Pirrello manda alto di testa. Melgrati ancora protagonista sul fuoco amico di Battistini, che devia verso la sua porta l'innocua girata di Pinato. Lecco a rischio autogol pure sul traversone di Zammarini, qui è Celjak ad appoggiare appena a lato. Un po' di nerazzurro quando Buso va in tuffo di testa sul servizio di Giudici, Festa non è meno attento del collega. Poi di nuovo Pordenone: Candellone induce all'errore Celjak, scambia con Dubickas e serve Zammarini, il cui destro esce d'un niente dal palo.

Poi il diluvio che costringe le squadre a fermarsi e fa pensare alla sospensione della partita, l'ultimo sopralluogo però scongiura questa ipotesi e si procede con la ripresa. Nella quale il Lecco si fa vivo solo con un campanile a sorpresa di Bianconi, con Festa che controlla e alza in angolo. Il resto è di Burrai: punizione da distanza siderale e poi destro al volo dal limite, in ambedue i casi Melgrati respinge e nel secondo c'è Dubickas a divorarsi la ribattuta a rete. Quindi, all'85°, l'episodio decisivo, tra due freschi subentrati: Zambataro la fa rimbalzare una volta di troppo e si espone all'inserimento di Deli, che crolla sul contatto. All'arbitro basta e avanza per un rigore sul quale Burrai angola alla perfezione, eludendo l'intuizione di Melgrati e spingendo il Pordenone a un passo dalla semifinale.