Inter frenata dalla Roma in casa, possibile contro sorpasso per la Juve

L'Inter resta a secco per la prima volta in stagione e viene fermata sullo 0-0 da una Roma caparbia nell'anticipo del venerdì a San Siro. Un pari che regala alla Juve l'opportunità, vincendo domani a Roma sulla Lazio, di tornare subito in testa alla classifica. Conte tradito dai suoi attaccanti, troppi errori di Lukaku e Lautaro. Costretto a rinunciare a Dzeko in avvio e a Pau Lopez, Fonseca schiera Zaniolo centravanti alla Totti e Mirante, che sarà tra i protagonisti del match.