La Juve sorride con il Porto. Il Real per l'Atalanta. I campioni del Bayern per la Lazio

I sorteggi

Suggestione, tradizione e fascino. C'è un po' di tutto nei sorteggi di Champions League che ha visto coinvolte per gli ottavi di finale Lazio, Juventus e Atalanta, estratte proprio in questo ordine dalle mani di Giorgio Marchetti e Stéphane Chapuisat, con Bayern Monaco, Porto e Real Madrid. È questo l'esito dei sorteggi degli ottavi di finale. Le mani dell'ex attaccante del Borussia Dortmund e della Nazionale svizzera, tra l'altro, prima rete con la maglia rossocrociata nel 1990 nel debutto di San Marino nelle gare ufficiali, ha regalato ai tifosi della Lazio i campioni in carica del Bayern Monaco. Gara di andata il 23 febbraio all'Olimpico, ritorno il 17 marzo. Sarà sfida inedita, perché i biancocelesti non hanno mai giocato contro i bavaresi.



La Juventus trova il Porto. I campioni di Portogallo sono guidati in panchina dall'ex Lazio, Sérgio Conceição. Sarà un derby per Cristiano Ronaldo, contro una squadra che nella storia dei bianconeri rimanda alla Coppa delle Coppe del 1984, tra l'altro primo trofeo internazionale del sammarinese Massimo Bonini con la Juventus. Gara di andata in Portogallo il 17 febbraio, ritorno all'Allianz Arena il 9 marzo. Ultima italiana in ordine di sorteggio l'Atalanta, che da seconda del girone, è stata abbinata automaticamente all'ultima squadra rimasta, il Real Madrid. Il club più titolo nella storia della Champions League sarà impegnato a Bergamo il 24 febbraio, con gara di ritorno, il 16 marzo, forse al Bernabeu, visto che il Real in tempo di Covid-19 ha giocato la fase a gironi allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas.Le altre partite: Borussia Mönchengladbach-Manchester City, Atletico Madrid-Chelsea, Lipsia-Liverpool, Barcellona-PSG, Siviglia-Borussia Dortmund.

Sorteggiati anche i sedicesimi di Europa League. Per il Milan la Stella Rossa allenata dall'ex Inter, Dejan Stankovic, che in attacco può contare sull'italiano Diego Falcinelli in prestito dal Bologna. La sfida tra Italia, Spagna e Portogallo si rinnova anche in Europa League. Per la Roma i portoghesi del Braga, club allenato da Fonseca qualche anno fa, mentre per il Napoli gli spagnoli del Granada. Le partite di andata si giocheranno il 18 febbraio, quelle di ritorno giovedì 25 febbraio.