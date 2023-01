La Recanatese riprende il San Donato (1-1)

Errori tanti, ma anche voglia di superarsi fino all'ultimo e insomma l'1-1 tra Recanatese e San Donato è pari giusto tra due squadre in salute. Prima grande occasione è dall'angolo, minuto 11, Senigagliesi entra col tempo giusto e ci va davvero vicino. Il San Donato difende alto e riparte senza paura e così dopo 20 minuti si trova avanti. Sterzata, rientro e Bianchi lasciato colpevolmente solo impatta di testa a pochi metri dalla porta. Sotto, Recanati riparte con l'idea fissa di riprenderla, Sbaffo murato poi Senigagliesi va di lato. Ma la pressione sfocia nell'1-1. Bella giocata di Paudice, l'ex avellinese addomestica e sull'uscita del portiere fa il colpo sotto. La traversa respinge, ma il capitano Sbaffo va cattivo a rimbalzo e gonfia la rete. Ripresa, i marchigiani provano il ribaltone, Guadagni la mette felpatina, il solito Sbaffo in estirada non riesce ad intervenire. Il San Donato esce dal guscio e da fuori prova un paio di volte a solleticare il portiere avversario. La palla pulita è sul sinistro di Sepe che passa esterno palo non di molto. Dall'angolo altro rischio col vivacissimo Siniega che di testa ad un capello e mezzo. Prima della fine una pallissima per uno. Gli ospiti spingono un contropiede con Ubaldi sul quale Fallani sceglie provvidenzialmente il tempo giusto. Recanati chiude con la beffa del palo quando Marilungo sembrava aver trovato l'angolo.