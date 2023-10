La Recanatese vola: 2-0 all'Arezzo e terzo successo in fila

Recanatese - Arezzo

La Recanatese ha ingranato e col 2-0 all'Arezzo fa tris di successi in fila, staccando le zone mediane di classifica e portandosi a 3 lunghezze dal quarto posto. I primi affondi però sono ospiti: Gucci spiana la strada a Gaddini, che sciupa centrando l'uscita di Meli. Poi Pattarello dalla destra ancora per Gaddini, che stavolta non ci arriva proprio. Ribaltamento e la Recanatese fa subito centro: Melchiorri dalla fascia, la difesa aretina è assente ingiustificata e Sbaffo è libero di scaricare una meravigliosa stoccata al volo.

Risposta toscana con un altro traversone da destra di Pattarello: qui Gucci mette la spizzata, sulla quale Meli oppone il colpi di reni. È la partita delle repliche e infatti con la ripresa la Recanatese colpisce di nuovo attorno al 20°, di nuovo su un pallone messo dentro da Melchiorri, di nuovo su un buco difensivo: in questo caso ne gode Carpani, glaciale davanti a Trombini.

Per l'Arezzo è il colpo di grazia e il prosieguo è tutto giallorosso: dopo il bis di assist Melchiorri ci prova a sua volta in falcata solitaria, salvo poi consegnarla a Trombini. A ridosso del recupero invece Sbaffo prova a inventarsi un'altra perla: destro a giro dal vertice dell'area e palla sulla traversa, a rimbalzo Coccia anticipa Longobardi. L'ultimo sussulto quando Senigagliesi cerca in area Sbaffo, Trombini salva di guanto ma all'Arezzo non basta per evitare il 2° ko consecutivo.