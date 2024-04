Ancona quasi salvo, Fermana quasi in D

La zona play-out è un'esclusiva per le marchigiane, anche se l'Ancona sembra esserne uscita. Merito del colpaccio all'Adriatico contro il Pescara per i ragazzi di Boscaglia. Match che si sblocca poco dopo la mezz'ora: Cioffi scappa a sinistra, Spagnoli anticipa l'avversario e con la punta mette dentro l'1-0. Quasi in fotocopia il definitivo 2-0 ad inizio ripresa: questa volta è Saco a seminare il panico in area, Spagnoli fa doppietta e i dorici sono ad un passo dalla salvezza diretta. Con 10 punti di vantaggio sulla Fermana penultima, all'Ancona basterà non perdere in casa contro la Lucchese nell'ultima giornata.

Speranze della Fermana che invece sono appese ad un lumicino, dopo il ko contro una Juventus Next Gen che conferma il gran momento di forma e sblocca la contesa dopo un quarto d'ora con il tap-in facile facile di Guerra dopo una bella azione corale. Al tramonto però ecco il pareggio gialloblu: Sorrentino svetta nell'area piccola e permette alla Fermana di tornare in quota. La Juve resta anche in 10 per il rosso a Guerra ma gli ospiti non ne approfittano e ai -10 Nonge regala il quarto successo nelle ultime 5 con una staffilata dal limite che si insacca sotto la traversa. Fermana ora costretta a battere il Pescara e sperare, per evitare la retrocessione diretta.

Al momento, quindi, l'unico play-out da disputare sarebbe Recanatese-Vis Pesaro. I giallorossi risalgono due volte la china contro il Gubbio, avanti al 13' con il rigore trasformato da Di Massimo. Recanati si affida a Sbaffo: tiro-cross del “Re Leone” e ingenuità di Greco con la sfera che varca la linea di porta. Botta e risposta, così come nella ripresa. Ancora Di Massimo sfrutta alla perfezione la ripartenza e con un colpo da biliardo fa 2-1 Gubbio. Che durerà appena 4 minuti perché sempre Sbaffo si conquista il calcio di rigore e realizza la personale doppietta, inchiodando il risultato sul 2-2.

Va peggio alla Vis Pesaro, dopo una sfida da montagne russe contro il Sestri Levante. Avanti i padroni di casa con la girata volante di Forte dopo la bella giocata di Fossati. La banda Stellone prima trova il pari con Neri dopo la “papera” di Raspa che si lascia sfuggire il pallone, poi addirittura rimonta con Nicastro. Grandi meriti sul 2-1 vanno però a Molina che crede nell'errore di Pane, salta Raspa e poi – trovatosi defilato – preferisce servire il 9 biancorosso e ha ragione. Contro-rimonta completata dal Sestri nel secondo tempo. Grande protagonista Luca Clemenza, ai primi due centri in campionato. La doppietta del 94 rossoblu regala la matematica salvezza ai liguri con una giornata d'anticipo, l'ultimo turno invece servirà per definire chi tra Recanatese e Vis avrà il vantaggio della classifica in ottica play-out.