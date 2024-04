Caso Pistoiese: la reazione del Victor San Marino

Anche il Victor San Marino si unisce al coro di proteste delle altre società sul caso Pistoiese.

“Non è possibile intervenire in questo modo a sole tre giornate dal termine del campionato – dichiara il Dg Gino Montella -, con il conseguente stravolgimento del campionato, quando la situazione deficitaria della Pistoiese non era certamente una sorpresa per nessuno. I primi sentori - continua il DG - già ad inizio campionato, ma alla fine del girone di andata era nota a tutti. L'intera rosa è stata smantellata poi la presentazione in campo della squadra Juniores, tutto questo ha falsato il campionato nel suo momento chiave. Non va sottovalutata nemmeno la possibilità, in queste ultime tre giornate, del riposo a squadre impegnate nella lotta play off. Il nostro giudizio - conclude Montella - è estremamente negativo su come è stato gestito questo caso Pistoiese”.