Con la vittoria sul campo dell'Entella, nel posticipo della 18/a giornata di Serie C, la Reggiana torna ad agganciare il Modena in vetta. Decisivo per il blitz a Chiavari un gol di Zamparo al 10' del secondo tempo. Le due emiliane guidano la classifica a quota 42 con sei punti di vantaggio sul Cesena, terzo a 36.