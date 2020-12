La Roma già qualificata con lo Young Boys. Il Napoli non può distrarsi con l'AZ

Quale Roma vedremo? Una Roma distratta dal passaggio del turno già acquisito o una squadra che a prescindere incide in ogni partita? Dopo la larga sconfitta subita a Napoli in campionato i giallorossi devono mandare messaggi immediati di pronto riscatto in Europa League. Un successo significherebbe primo posto sicuro nel girone, soldi in cassa, e rinnovato entusiasmo.





In casa Napoli si parla molto di più del contratto di Rino Gattuso, due milioni di euro più bonus fino al 2023 che della delicata trasferta in Olanda con l'AZ. Gli olandesi hanno già vinto a Napoli e il girone con 3 squadre per 2 posti non permette distrazioni. Napoli in testa con 9, Az e Real Sociedad a 7. Una sconfitta pregiudicherebbe il cammino verso i sedicesimi.