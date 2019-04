La Scozia cambia il C.T.

Alex McLeish non è più il Commissario Tecnico della Scozia. A confermare la notizia è stata la stessa Federazione scozzese . Arrivato nel febbraio del 2018 al posto di Gordon Strachan, McLeish ha guidato la Scozia in 12 partite, ottenendo 5 vittorie e sette sconfitte. Nello stesso girone della Nazionale Sammarinese, McLeish paga la deludente sconfitta per 3-0 in Kazakistan nella prima partita del Gruppo I