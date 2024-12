La Torres in rimonta vince sul campo della Vis Pesaro

Colpo della Torres che vince 3-1 sul campo della Vis Pesaro. I padroni di casa sono i primi a sfiorare il vantaggio dopo 10 minuti di gioco. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla messa al centro viene deviata al volo da Okoro che colpisce il palo. I marchigiani sono sfortunati quando al 23' Nicastro colpisce una clamorosa traversa, ma l'azione era già stata interrotta dal direttore di gara. La Vis continua a portare attacchi alla difesa sarda. Dalla destra il cross mancino a giro di Peixoto mette i brividi agli ospiti. Ancora i padroni di casa al 38'. Azione sulla sinistra con cross per Nicastro che chiama in causa Zaccagno. Si salva la Torres. All'intervallo è 0-0.

Nella ripresa la Torres cambia passo e si fa subito pericolosa con un cross insidioso dalla sinistra che finisce sul palo, poi l'arbitro ferma tutto per un tocco di mano di Zecca. Al 67' la Vis Pesaro sblocca la partita con Coppola. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla toccata da Okoro arriva al difensore marchigiano che non può sbagliare. Il vantaggio della Vis Pesaro dura appena due minuti, il tempo di permettere a Fischnaller di calciare in porta col mancino da dentro l'area di rigore. Gli ospiti ci riprovano al 73' con Antonelli. Gran conclusione a incrociare che Vukovic devia in angolo. La Torres mette la freccia al 75' con Varela. Grande progressione sulla destra del numero 70 che resiste alla carica avversaria e entrato in area trafigge il portiere. I sardi la chiudono al 77', ancora Fischnaller. Varela calcia in porta dalla destra, arriva il salvataggio sulla linea, sulla ribattuta il numero 20 sardo firma la personale doppietta e il 3-1 che chiude la partita. Bella vittoria in rimonta della squadra di Alfonso Greco.