Lecco riammesso dal Tar del Lazio, Reggina esclusa

Lecco sì, Reggina no. Il Tar del Lazio ha riammesso in Serie B i lombardi, che avevano conquistato la promozione vincendo i playoff di Serie C, ma poi si erano visti esclusi per ritardi nella comunicazione dello stadio in cui giocare, mentre ha respinto il ricordo dei calabresi, giudicandolo inammissibile. Al momento, al loro posto tornerebbe in Serie B il Brescia. Per definire l'elenco completo delle partecipanti al campionato, però, la Federcalcio aspetterà la decisione del Consiglio di Stato, che si pronuncerà il 29 agosto. Intanto, di certo c'è che l'Atalanta Under 23 sarà inserita tra le squadre iscritte alla Serie C, dopo l'esclusione del Siena.