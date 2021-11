Leo Messi vince il Pallone d'Oro: è la settima meraviglia

Lionel Messi è di casa. Sia perché Parigi è diventata da qualche mese la sua città, sia perché il Teathre du Chatalet della capitale transalpina lo ha incoronato – per l'ennesima volta - il migliore di tutti. Il fuoriclasse argentino si è aggiudicato il 7° Pallone d'Oro della sua straordinaria carriera battendo i due grandi rivali dell'edizione 2021: l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski è solo secondo a 580 punti - contro i 613 di Messi - e si è dovuto “accontentare” dello “Striker of the Year”, l'attaccante dell'anno visti i 25 gol segnati in 20 partite quest'anno e addirittura i 48 in 40 della scorsa stagione. Sul gradino più basso del podio il centrocampista del Chelsea e dell'Italia Jorginho, fresco campione d'Europa con i “Blues” e con gli Azzurri. Decisivo nell'assegnazione - per la “Pulce” del Paris Saint-Germain – la vittoria della Coppa America con l'Argentina, il primo trofeo conquistato con la maglia dell'Albiceleste.

Messi stacca – dunque - Cristiano Ronaldo, 6° e non presente alla cerimonia parigina: 7 a 5 anche se Leo e CR7 rimangono due dei calciatori che hanno fatto la storia del calcio, presente e passata. Per il Pallone d'Oro hanno votato anche il collega e giornalista di San Marino RTV Elia Gorini che ha indicato Lewandowski come prima preferenza mentre il rappresentante italiano Paolo Condò ha preferito Jorginho mettendo al quinto posto il danese del Milan Simon Kjaer, vero e proprio eroe agli Europei quando ha salvato la vita al compagno Cristian Eriksen. C'è, poi, anche un secondo italiano nella Top 10 del Pallone d'Oro (e non accadeva dal 2007!): è Gigio Donnarumma, 10° e vincitore del Premio Yashin destinato al miglior portiere della stagione.

Alla cerimonia del Pallone d'Oro è stato assegnato anche quello femminile, andato alla centrocampista del Barcellona Alexia Putellas che ha conquistato la Champions League con la squadra blaugrana. E' sempre del Barcellona anche il vincitore del Premio Kopa, destinato al miglior Under 21: ad aggiudicarselo è stato il 19enne Pedri che, nel corso della passata stagione, ha giocato ben 62 partite tra club e nazionale spagnola.