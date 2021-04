Lescano manda la Samb ai playoff: Virtus Verona ko 1-0

Nonostante il caos generale e il rischio sparizione, la Sambenedettese va. Senza stipendi ma con tanto orgoglio, si garantisce l'accesso ai playoff con l'1-0 su una Virtus Verona già al mare, benché a soli tre punti dalla post season. La decide Lescano, subito cercato dal cross di Fazzi: Visentin in qualche modo la arpiona, poi tutto si esaurisce tra i guanti di Sibi. Sibi superlativo quando Botta ci prova dal limite, con la traversa ad assisterlo nel volo. Qui comincia a uscire anche la Virtus: gran cavalcata a sinistra di De Marchi - che una volta di fronte a Nobile però si perde in fumo – e poi punizione di Danti che attraversa tutta l'area e arriva a Cazzola, cui non riesce il tocco sottoporta.

Il meglio però in avvio di ripresa: Arma combina con Pellacani e De Marchi e spara dalla mezzaluna, Nobile non è perfetto nella respinta ma ancora Pellacani non sfrutta il rimbalzo. La Samb sonnecchia, ma quando riapre gli occhi la decide: Lescano riceve in area da Botta, tiene su Visentin e incrocia il rasoterra, un tocco da biliardo in buca per il gol partita. È il 12° centro per l'argentino, che ci riprova in chiusura di regolamentari: Botta per l'imbucata di Babic, Trillò manca il ko e la palla è per Lescano, con Sibi a negargli doppietta e raddoppio.