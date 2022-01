MihaJlovic boccia il protocollo che impone di giocare con 13 giocatori

Sinisa Mihajlovic

Nella trasferta di Cagliari, gli emiliani dovranno fare a meno di 11 calciatori tra positivi, quarantene e assenti per la Coppa d'Africa. " Non sono arrabbiato - ha detto Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna - spero solo che chi ha deciso di fare questa cosa lo abbia fatto in buona fede, pensando che ci siamo allenati in settimana o che il Covid riguarda le persone normali e non i calciatori, ti aspetti certi giocatori e ne vedi altri, è come se io prendessi il biglietto per il concerto di Vasco Rossi e invece andasse a cantare Orietta Berti, con tutto il rispetto per Orietta.