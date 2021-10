Modena e Siena, la vetta si allontana

E anche ora che pareva aver ingranato, ecco che il Modena cade ancora. I canarini scivolano a -8 dalla capolista Reggiana cedendo 2-1 a un Montevarchi in rampa di lancio, che con 4 punti in due gare s'allontana dai bassifondi. Subito Azzi con un cross a campanile reso insidioso da sole e vento, Giusti in qualche modo tocca in angolo. Di là, traversone di Martinelli che scavalca Jallow ma non Barranca, che rientra su Azzi e manca di poco lo specchio. Terminati i convenevoli, il Modena passa con un'azione aperta e chiusa da Scarsella: è lui a recuperarla su Mercati e a avviare a destra Bonfanti, che lascia sul posto Bassano e scarica il destro sui guanti di Giusti; ed è sempre lui ad avventarsi sul conseguente rimbalzo con un volante a rete che taglia fuori il portiere. Neanche 1' e il Montevarchi è già in reazione col tentativo da lontano di Carpani respinto da Gagno, ne sono passati 10 invece quando Mercati si coordina al limite su una respinta corta della difesa per il pari rossoblu. Si va alla ripresa e pare un'altra gara, visto che il sole a picco ha lasciato il posto al crepuscolo. Ma si va ancora di conclusioni al volo, con Bonfanti a divorarselo sull'assist smarcante di Armellino. Jallow fa le prove per l'affondo finale ricevendo da Mercati e offrendo a Gagno una facile presa, mentre Marotta lascia sul posto Tozzuolo ma non riesce a incrociare, spedendo sull'esterno rete. Infine, al 79°, l'azione decisiva: Azzi devia la rimessa di Martinelli e la rende perfetta per Jallow, che prende posizione su Pergreffi e batte il non impeccabile Gagno per il gol partita.







Rallenta a s'allontana dalla Reggiana pure il Siena, al secondo pari in fila con una formazione da ultimi posti. Dopo le reti bianche con la Pistoiese c'è l'1-1 con la Fermana, e ora la vetta dista 7 punti. I gol di fatto sono le uniche azioni salienti di una partita soporifera. Gialloblu avanti su una punizione di Mordini, Terzi tocca e consegna a Urbinati un pallone che va solo stoppato e insaccato. Sul finire del tempo la replica del Siena: Disanto imbecca in fascia, Varela imbuca e Paloschi, che ha preso lo spazio a Sperotto, stocca a rete per il pari definitivo.