Napoli 6 su 6: per 2-0 gli azzurri battono anche il Cagliari e restano soli in vetta alla classifica della Serie A di calcio. La Lazio vince 3-2 il derby con la Roma. Seconda vittoria di fila per la Juve, che nel 3-2 alla Samp perde però Dybala e Morata. Udinese-Fiorentina 0-1, Sassuolo-Salernitana 1-0 ed Empoli-Bologna 4-2. Stasera il posticipo Venezia-Torino.