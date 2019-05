Napoli matematicamente 2° dopo la vittoria sul Cagliari

Il Napoli batte Cagliari 2-1 in uno dei posticipi della 35/a giornata del campionato di serie A e con questa vittoria raggiunge quota 73 punti e, a tre giornate dalla fine del campionato, ha 10 punti di vantaggio sulla terza in classifica, l'Inter, ed è dunque aritmeticamente 2/o e qualificato per la Champions league. Il ds del Cagliari contesta il responso della Var, "così è una barzelletta", dice riferendosi a un rigore concesso al Napoli.