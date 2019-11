Olanda e Messico sono le prime semifinaliste

Lo stadio Andrade di Vitoria ospita i primi 2 quarti di finale. Nel pomeriggio tutto facile per l'Olanda che rifila 4 gol al Paraguay. Orange avanti con un'azione personale di Hoever che sblocca la partita dopo mezz'ora. In contropiede dopo pochi minuti arriverebbe anche il raddoppio prima convalidato, poi annullato dopo il controllo Var. Il raddoppio quello vero arriva con un altro contropiede finalizzato con irriverente scavino da Hansen. Un po' a sorpresa prima dell'intervallo la riapre il Paraguay: malinteso imperdonabile tra centrale e portiere e passeggiata di salute per Duarte. Nel secondo tempo la difesa paraguaiana restituisce il favore, ma viene ancora una volta salvata da un attivissimo e attentissimo Var. Il 3-1 regolare arriva poco dopo a firma Braaf. Nel recupero a giochi ampiamente fatti, l'Olanda cala anche il poker. Molto più incerto il match serale che premia il Messico 1-0 sulla Corea del Sud. Coreani pericolosissimi a metà tempo con Choi che fa tutto da solo e col sinistro spacca la traversa. Traversa che colpisce anche il messico con una punizione a giro di Gomez. Nel secondo tempo il gol partita arriva grazie al preciso colpo di testa di Avila. Nel finale grande intervento del portiere Garcia sul colpo di testa quasi a colpo sicuro di Joeng. Le altre semifinaliste usciranno dalle partite Spagna-Francia e Italia-Brasile.