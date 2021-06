Padova – Alessandria la finale dei play off di serie C

Il Padova si garantisce la seconda chance di salire in Serie B centrando la finale ed eliminando l'Avellino. La squadra di Andrea Mandorlini dopo essere stata raggiunta e superata in campionato dal Perugia ora dovrà superare l'ultimo ostacolo per assicurarsi la promozione. Il gol che vale la finalissima dei play off di Serie C arriva al 27° del primo tempo. Su azione d'angolo Della Latta si avventa su una palla vagante per scaricarla in porta. Nella ripresa gli irpini più hanno avuto chance potenziali ma il risultato non è più cambiato. Festeggia il Padova che affronterà l'Alessandria in finale.

Sfida emozionante quella tra Alessandria e Albinoleffe con la squadra di Zaffaroni in grado di mettere in seria difficoltà quella di Longo, trascinandola fino ai tempi supplementari. Sblocca la sfida il gran gol di Gabbianelli sinistro preciso sotto l'incrocio dalla distanza per il vantaggio dell'Albinoleffe. Il pareggio dell'Alessandria è di Arrighini ad inizio ripresa. L'attaccante raccoglie una corta respinta e con il destro gira a rete. L'Albino non muore mai e ha talenti come Tomaselli, gran lavoro a destra e radente per l'accorrente Gelli per l'1-2 che copia lo stesso risultato dell'andata e manda le due squadre agli extra time. Il gol decisivo arriva nel secondo tempo supplementare lo realizza Stanco in anticipo di testa. All'Albinoleffe vanno i complimenti degli avversari messi in seria difficoltà, l'Alessandria vola in finale.