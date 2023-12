Padova in semifinale di Coppa: 1-0 al Pontedera

Il Padova è tra le prime 4 della Coppa Italia di Serie C ed ora aspetta una tra Vicenza e Rimini. I biancoscudati espugnano Pontedera: massimo risultato, minimo sforzo. I ragazzi di Torrente, infatti, si vedono solo in apertura: Toldi scatta sul filo del fuorigioco ma non inquadra lo specchio a tu per tu. 90 secondi più tardi però arriva il vantaggio euganeo: Favale si sovrappone e crossa sul secondo palo, Kirwan controlla e calcia, la deviazione di Calvini è decisiva per trarre in inganno Lewis. Dopo 9 minuti è 1-0 Padova con il gol del difensore neozelandese, match subito in discesa. Il Pontedera cerca l'immediata reazione: Ambrosini da fuori, Zanellati ci mette i pugni e respinge. Dall'altra parte Lewis blocca, senza troppi problemi, il mancino dal limite. La migliore chance della partita del Pontedera poco dopo la mezz'ora: iniziativa personale di Marrone, servizio per Paudice che ci prova dal dischetto, un'altra deviazione salva Zanellati con la sfera che termina sopra la traversa.

Nella ripresa è un predominio territoriale dei toscani che vanno a caccia del pari ma non riescono quasi mai a rendersi pericolosi: l'ultimissima chance capita sui piedi di Fossati in pieno recupero, un difensore del Padova fa muro e blinda la qualificazione.