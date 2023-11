Panico stende la Spal al 95°, Carrarese 3ª

Proprio sul gong, la Carrarese trova la terza vittoria in fila e strappa il terzo posto al Perugia. Panico al 95° e 1-0 su una SPAL che sta all'estremo opposto, in tutti i sensi: è terza sconfitta in fila per i ferraresi, sempre piantati nei playout. Successo all'ultima curva ma assolutamente meritato, perché le azioni salienti sono tutte di Carrara: Belloni da sinistra per la testa di Panico, che non riesce a tenerla bassa. Ancora Panico in rovesciata su servizio di Della Latta, anche qui niente specchio. Poi angolo sul quale Di Gennaro anticipa Carraro e la tocca per Zanon, Alfonso para a una mano. Ripresa e stessa storia: Capello prova piazzandola dal limite e poi su appoggio di Panico, in ambedue i casi, ancora una volta, senza inquadrare. Dopodiché nulla o quasi fin quasi allo scadere del recupero, Bleve sale fin quasi a centrocampo e lancia lungo, avviando la festa: Capello salta netto Rosafio e trivela in mezzo, dove Panico va con un colpo di testa che pare innocuo ma sul quale Alfonso s'addormenta, permettendo alla Carrarese di restare a -7 dalla vetta.