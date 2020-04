Paolo Bravo: ”Serie A e B ripartiranno. Serie C ? 60% no, 40% si"

Con la solita proverbiale franchezza il Direttore sportivo del Sud Tirol Paolo Bravo parla di differenze abissali tra le prime due serie del calcio italiano e della terza che naviga in acque nettamente diverse. Bravo, sostiene che in A e in B facendo calcio con oculatezza si può anche fare business, in C è sempre una rimessa. Condizioni già esistenti prima dell'emergenza sanitaria. Paolo Bravo individua anche le criticità facendo l'esempio della Germania, visto che il Sud Tirol (Bolzano) è più vicina alla mentalità tedesca rispetto a quella italiana. Bravo, affronta anche il discorso stipendi parlando di poca obbiettività, e troppi pensieri rivolti solo alla propria posizione