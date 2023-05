Play Off Serie C Quarti di Finale

I Play Off entrano nell'ultimissima fase con l'ingresso delle tre migliori seconde nei rispettivi gironi in campionato: Pordenone, Cesena e Crotone. Il secondo turno Nazionale o quarti di finale, come preferite, e' l'ultimo con il vantaggio in classifica. Le squadre con i migliori piazzamenti in regoular season avranno ancora il grande vantaggio dei due risultati su tre e di giocare in casa la gara di ritorno. Questa sera tutte le partite si giocano alle 20.30 il quadro prevede Foggia – Crotone con i rossoneri di Delio Rossi capaci di qualificarsi con una rimonta storica contro l'Audace Cerignola. Il 3-0 che è valso il passaggio del turno è maturato tra il 78^ e il 96^ con due reti nel recupero. Il Crotone di Lamberto Zauli migliore seconda dei tre gironi con 80 punti viene indicata come favorita per la promozione in serie B disponendo di una rosa che ha grandi valori. Occhi puntati sul Menti di Vicenza dove in questi play off debutterà il Cesena. I biancorossi hanno chiuso la stagione al settimo posto e tre guide tecniche: Baldini, Modesto ed ora Thomassen. Bianconeri senza lo squalificato Corazza, davanti tandem offensivo formato da Ferrante e Stiven Shpendi. Mimmo Toscano pare intenzionato a tenere il gemello Cristian come primo cambio. Da segnalare l'assenza al Menti della Curva Mare, i tifosi hanno preferito restare a Cesena per dare una mano a chi ancora soffre per la recente alluvione, grande gesto. Le altre due partite in programma sempre alle 20.30 Lecco – Pordenone e Pescara – Virtus Entella. Le gare di ritorno sono in programma per mercoledi 31 maggio.