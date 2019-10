Puliscono spogliatoio, Rimini li ringrazia online

Una squadra, il Rimini, che ringrazia pubblicamente - con un post sulla propria pagina Facebook - il club avversario, la Virtus Verona, per avere lasciato in ordine lo spogliatoio prima di abbandonare lo stadio romagnolo. Gli ospiti - peraltro vincitori sul campo riminese per 2-1 - che, a loro volta sul social network, ringraziano i padroni di casa per l'"ospitalità" e la Lega Pro che rilancia online il 'botta e risposta' e, dicendosi soddisfatta, definisce 'Tutto molto bello. E pulito'. Lo scambio di gentilezze è andato in scena, all'indomani della vittoria ottenuta dai veneti sul terreno dei rivali romagnoli.

"Il Rimini F.C. - si legge sulla pagina Facebook del club - intende ringraziare pubblicamente i giocatori e lo staff della Virtus Verona che ieri, prima di salire sul pullman per lasciare il 'Romeo Neri', hanno provveduto a ripulire il proprio spogliatoio senza lasciare a terra né una bottiglietta, né una cartaccia. L'educazione e il rispetto verso il prossimo - conclude il Rimini - e nello specifico nei confronti di coloro che si occupano delle pulizie dei locali dello stadio, si vedono anche da questi piccoli grandi gesti".





Parole cui la Virtus Verona replica, sul Web, con un 'Grazie a voi per l'ospitalità", prima della chiosa della Lega Pro che, sulla propria pagina Facebook posta lo 'scambio epistolare' delle due squadre aggiungendo "Tutto molto bello. E pulito", a suggellare il 'fair play' tra le due rivali.