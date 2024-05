Real-Bayern è una finale anticipata: si riparte dal 2-2 dell'andata

“A por la decimoquinta”, l'obiettivo del Real Madrid è chiaro: centrare l'ennesima finale di Champions League e conquistare la quindicesima coppa dalle grandi orecchie della loro gloriosa storia. Dall'altra parte però c'è un Bayern Monaco che dopo 11 anni ha abdicato in Bundesliga ed ha solo la Champions per non chiudere una stagione a 0 titoli. Quella di questa sera al Bernabeu – calcio d'inizio alle ore 21 – è un antipasto della finale: il 2-2 dell'Allianz Arena ha rimandato tutto al ritorno. Chi vince raggiunge il Borussia Dortmund all'ultimo atto di Wembley il prossimo primo giugno.

Il Madrid di Carlo Ancelotti, fresco campione di Spagna, dovrebbe confermare l'11 dell'andata: l'unico dubbio è quello tra Nacho e Tchouameni in difesa. Se dovesse giocare il francese, allora ci sarebbe Camavinga a centrocampo. Davanti confermato il tridente con Bellingham “falso nueve”, Rodrygo e Vinicius sulle fasce. Il 7 è il giocatore più in forma dei blancos e in Germania è stato decisivo con la sua doppietta. Anche in casa Bayern non dovrebbero esserci grandi cambi di formazione, due però i ballottaggi che Tuchel scioglierà all'ultimo: De Ligt o Kim in difesa – con l'ex Juventus favorito – Pavlovic o Goretzka in mezzo al campo. Davanti dovrebbe toccare a Sane, Musiala e Gnabry alle spalle del confermatissimo Harry Kane. E' l'ottavo incrocio in semifinale tra le due squadre: al momento conduce il Bayern 4-3.