Reggiana in testa + 1 sul Cesena dopo il pareggio a Pontedera

Il Pontedera fa soffrire la capolista Reggiana costretta ad inseguire due volte la formazione di Maraia. Evitata la prima sconfitta in campionato ma è un pareggio che suona come un mezzo passo falso contro una squadra che veniva da tre k.o consecutivi. Si avvicina il Cesena ad un solo punto e il Modena ora a – 4. Magnaghi sempre più capocannoniere, settimo centro per lui, porta in vantaggio il Pontedera. Sulla conclusione di Benedetti, respinge corto Voltolini, il centroavanti è il più lesto di tutti a spedire in rete.









Ad inizio ripresa la risposta della Reggiana con Zamparo, più o meno con le stesse modalità del gol del Pontedera. In questo caso Cigarini, illumina per Rossi, conclusione respinta da Sposito, arriva Zamparo che da pochissimi passi appoggia in porta. Il destro incrociato di capitan Caponi riporta in vantaggio i padroni di casa. Gran bel gol del numero 8 del Pontedera. E' lo stesso Caponi a provare a fermare la veloce di Lanini, l'affondo è da rigore secondo il direttore di gara. Zamparo non sbaglia doppietta per lui e parità definitiva. Allo stadio Ettore Manucci di Pontedera, Pontedera – Reggiana 2-2