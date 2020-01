Reggiana-Ravenna 3-1

La Reggiana riprende il discorso dal pre Natale. Il tris calato al Ravenna vale invece per i giallorossi il terzo ko consecutivo e peggior difesa del campionato. Romagnoli vivaci in avvio e contenuti dall'ex Venturi, poi quando la Regia prende possesso del centrocampo la partita si indirizza e si gioca praticamente a una porta. Marchi pericoloso prima, Cincilla intercetta poi il tentativo di Favalli. Qualche minuto dopo la mezz'ora gli emiliani aprono le marcature, la punizione di Radrezza innesca in qualche maniera Kargbo e quando Marchi si trova in posizione di sparo non può proprio sbagliare. Una volta sotto il Ravenna prova a reagire subito e a portarsi in area, Espeche allontana di testa il presupposto di pari. Prima dell'intervallo c'è l'occasione per pareggiare davvero, lo slalom di Giovinco arma il di solito letale Nocciolini che questa volta non sembra lui. Ripresa e la Regia vuol chiudere il discorso, Cincilla rifiuta la sentenza alla grande su Rossi. E un minuto dopo il raddoppio è cosa fatta con Kargbo, controllo spalle alla porta e girata mortifera. Sembra tutto finito e invece il match si riaccende, lo fa Nocciolini che si riprende dall'errore precedente e lanciato in profondità lascia prima rimbalzare per poi colpire. L'ex Rimini Zamparo prova a ristabilire la distanza, il Ravenna si apre a cercare la rimonta impossibile e becca invece il tris col neo entrato Scappini che sfrutta un retropassaggio sbagliato. In questo caso più che la sosta ha potuto la grande differenza di valori in campo.