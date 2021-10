Sabato in trasferta per Imolese e Cesena

L'infrasettimanale di martedì ha rimescolato in vetta, ma la C non rifiata e di sabato si gioca il grosso della settimana giornata. Il Cesena, forse dimensionato più che ridimensionato, dalla sconfitta contro il Modena vuole riprendere il percorso netto in trasferta a Grosseto. I bianconeri lontani dal Manuzzi non sbagliano un colpo e chissà. Ma il big match del sabato è quello che mette difronte le due realtà più belle di questo avvio di campionato. L'Imolese che va ad Ancona in una partita che dovrà dire chi è davvero attrezzato per sognare.

Occasione Modena, la Lucchese al Braglia è l'avversario che i canarini hanno messo nel mirino per continuare la rincorsa cominciata martedì a Cesena. Il menù prefestivo si arricchisce di 3 derby. Carrarese-Montevarchi e Siena-Pistoiese per la Toscana, ma c'è anche quello marchigiano altrimenti detto della sopravvivenza tra Vis Pesaro e Fermana. La domenica è assorbita dalla partitissima Pescara-Reggiana tra due delle tre favorite al primo posto finale. L'Olbia misura le ambizioni del Gubbio, il Pontedera prova la febbre all'Entella.