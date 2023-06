A margine dell'inaugurazione della mostra su Paolo Rossi a Rimini, Arrigo Sacchi ha raccontato ciò che, secondo lui, Silvio Berlusconi ha rappresentato per il calcio italiano, definendolo "una valanga in uno stagno". Inoltre, l'ex allenatore ha anche commentato l'ascesa improvvisa del campionato arabo, a suon di milioni: "Potrebbe mettere in pericolo il movimento europeo. L'importante è che il business non prevarichi mai la bellezza".

Nel video la sua intervista