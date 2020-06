Sassaiola dei tifosi del Benfica contro il pullman della squadra

Brutto episodio al termine della partita del Benfica pareggiata per 0 a 0 contro il modesto Tondela. La rabbia dei tifosi per non aver superato il Porto in testa alla classifica sfruttando il turno favorevole, è degenerata in una vera e propria sassaiola verso il pullman del club. A farne le spese, sono stati il centrocampista tedesco Weigl e l'ala serba Zivkovic, colpiti da schegge di vetro e trasportati in ospedale per essere visitati in via precauzionale