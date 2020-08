Serie C: Matteo Angeli all'Imolese, tre ritorni per la Vis Pesaro

Si muove anche il mercato di serie C. l’Imolese ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dal Milan del giocatore Matteo Angeli, classe 2002, ed il suo inserimento nella rosa della prima squadra. La Vis Pesaro annuncia in prestito dalla Sampdoria Leonardo Benedetti, Tommaso Farabegoli e Andrea Tessiore. Per tutti e tre si tratta di un ritorno in biancorosso.