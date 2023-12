Serie C, Pucciarelli e Karlsson riprendono due volte il Perugia di Baldini

Finisce 2-2 la sfida tra Perugia e Vis Pesaro. Marchigiani che ci provano per primi. Sylla si accentra e fa tutto bene, scarica il tiro che finisce di poco sul fondo. Dall'altra parte passa in vantaggio il Perugia, ottimo lavoro di Seghetti sulla sinistra che mette un cross che arriva sul secondo palo dove Iannoni in scivolata firma l'1-0. Ancora i padroni di casa con Matos, tiro/cross che Polverino alza sopra la traversa. Dall'altra parte il colpo di testa di Zagnoni termina di poco alto sopra la traversa. Il pareggio la Vis Pesaro lo raggiunge al 31', su un pallone riconquistato poco fuori area, la sfera arriva a Pucciarelli che calcia in diagonale e firma il pari. Sul cambio fronte la squadra di Francesco Baldini riesce a tornare di nuovo in vantaggio. Azione speculare alla precedente, con la sfera che resta sulla linea dell'area di rigore, poi la conclusione vincente di Seghetti. Prima della chiusura di tempo Santoro va vicinissimo al 3-1 con un tiro a giro che esce di poco sul fondo.

Nella ripresa il Perugia ci prova per primo con Ricci, tiro da posizione invitante che il numero 20 non angola abbastanza. Al 65' il pareggio della Vis Pesaro, il pallone resta in area perugina, il rimpallo favorisce Sylla che calcia una prima volta in porta, ma la deviazione vincente è di Karlsson che non sbaglia. La Vis prova anche a vincerla: sul crossa dalla destra, girata di testa di Sylla sul fondo. Nel finale di gara sono i marchigiani a provarci ancora con più convinzione, ma senza trovare l'acuto da tre punti. Al fischio di chiusura è un punto a testa che allunga le rispettive serie positive a cinque risultati per il Perugia a tre per la Vis Pesaro.