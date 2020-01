Serie C: recupero della 21° Virtus - Vecomp Verona - Gubbio 0-1

Il Gubbio incamera altri tre punti e si porta a quota 24 fuori dalla zona play out. Disputati in casa della Virtus Vecomp Verona gli 11 minuti che mancavamo nella gara disputata il 13 gennaio seconda di ritorno quando al minuto 79 con il Gubbio in vantaggio per 0-1, il Direttore di Gara Catanoso ebbe un infortunio che gli impedi' il proseguimento dell'incontro conseguenza la sospensione della partita. Gli undici minuti non hanno portato scossoni partita definitivamente terminata con la vittoria per 1-0 del Gubbio al Gavagnin – Nocini contro la Virtus Vecomp Verona.