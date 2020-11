Serie C, tutti i 21 gol della 10ª giornata

Modena- Carpi

Al “Braglia” va in scena il derby d'alta classifica tra Modena e Carpi. I canarini vincono 2-1 passando in vantaggio con il rigore di Tulissi. Nella ripresa i biancorossi trovano il momentaneo pareggio con Carletti ma l'autorete di Bellini 120 secondi dopo regala i 3 punti al Modena. Stesso risultato, ma in trasferta, per il Matelica su un campo ostico come quello del Legnago Salus. I veronesi vanno avanti a fine primo tempo con la bellissima acrobazia di Morselli, i marchigiani rimontano nel secondo, prima con Bordo poi con la splendida punizione di Pizzutelli ai -20.





Alle 16:30 scende in campo la prima romagnola: l'Imolese di Roberto Cevoli cade al Nereo Rocco. Per la Triestina decide il rigore in movimento di Mirko Petrella. Un'ora dopo è la volta di Ravenna-Gubbio: la zampata di Gerardi non lascia scampo al portiere avversario, i giallorossi di Magi si rimettono in carreggiata con la traiettoria beffarda indovinata da Perri. Almeno fino al 77' quando la conclusione deviata dello spagnolo Miguel Angel termina in rete e dà una boccata d'ossigeno agli umbri. L'unica parte della Romagna “calcistica” a festeggiare è quella bianconera con il Cesena che regola 2-0 la Vis Pesaro grazie al doppio Mattia Bortolussi che sale a 8 gol in campionato e si conferma capocannoniere del Girone B di Serie C.

Tra le sfide serali spicca il big match tra Perugia e Padova. Al “Curi” i Grifoni impartiscono una vera e propria lezione agli uomini di Mandorlini e li agganciano in vetta alla classifica. Il tris perugino matura tutto nella ripresa e porta le firme di Sgarbi e di Bianchimano con quest'ultimo che realizza una doppietta, il secondo su calcio di rigore per il definitivo 3-0. A ruota di queste due c'è ora il SudTirol che batte 2-1 il Mantova. L'inzuccata di Rover indirizza la sfida di Bolzano, il diagonale preciso e potente di Magnaghi lo chiude virtualmente. Serve a poco il centro di Guccione in pieno recupero. Tra le sorprese della 10^ giornata c'è il netto 3-0 della Virtus Verona sulla Feralpisalò con i padroni di casa che surclassano i gardesani dall'inizio alla fine, già nel primo quarto d'ora con Pittarello e l'autogol di Liverani su corner di Manfrin. Risultato arrotondato con il missile terra-aria di Marcandella. L'unico 0-0 dell'infrasettimanale è quello nel derby marchigiano tra Fermana e Fano.