Serie C: Vis Pesaro – Arezzo 3-2

La Vis vince il secondo scontro diretto consecutivo e si allontana dalla zona play out. Basta meno di un quarto d'ora alla squadra di Daniele Di Donato per trovare il vantaggio. Sul taglio dalla destra, Luciani non interviene e per De Feo è poco più che un calcio di rigore in movimento, sblocca la Vis. L'Arezzo ha la forza di reagire subito: Cutolo prende il tempo in velocità a Farabegoli e calcia da posizione defilata, Bastianello respinge, ma non può nulla sul tap in di Belloni secondo centro stagionale per lui. Ristabilita la parità. Incredibile quello che accade alla mezz'ora. Angolo Arezzo, Borghini stacca Bastianello devia sul palo e smanaccia, arriva Arini a botta sicura, ancora Bastianello devia sulla traversa. Flipper pazzesco, ma la palla non entra. Arezzo sfortunato.



Sala devia in angola la fiondata di Di Paola, occasioni da una parte e dall'altra. La squadra di Andrea Camplone trova il sorpasso ad inizio ripresa nel modo forse meno atteso. Il cross apparente innocuo di Belloni si trasforma in una parabola micidiale che termina in fondo al sacco. Non piazzata bene la difesa della Vis nell'occasione. La Vis torna in corsa grazie al rigore concesso per fallo di Borghini su Cannavò. De Feo fa doppietta e riporta in quota la Vis Pesaro. Il contro sorpasso con Di Paola che anticipa tutti sull'assist di Nava. I toscani nel finale chiedono l'intervento dell'arbitro in un paio di occasioni con Alessio Cerci sempre protagonista ma il direttore di gara in entrambe le occasioni non lo ammonisce ma non concede nemmeno il rigore. Partita piena di episodi. Al Benelli di Pesaro, Vis Pesaro batte Arezzo 3-2.