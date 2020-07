Serie D: chiuse le iscrizioni, il Cattolica SM è fuori

Alle 18 di questa sera si sono chiuse le iscrizioni al campionato di serie D 2020/2021. Il Cattolica SM e la Vigor Carpaneto non hanno avanzato la richiesta, di fatto venendo escluse dal campionato di serie D. In questo modo il San Marino ha perso il diritto di partecipare al prossimo campionato di serie D e in caso, molto difficile, di ripartenza dovrebbe farlo solo da categorie inferiori. In questo modo, dopo 61 anni di storia, dei quali 16 anni vissuti nel professionismo, verrà a scomparire anche la matricola 630465 appartenuta da sempre al San Marino Calcio. Alla base della decisione, le difficoltà incontrate negli ultimi due anni per trovare "un'identità territoriale e sportiva", che si sono scontrate con i problemi legati al cambio denominazione e alla cessione del titolo a una società italiana. Nel comunicato della società si parla di presupposti che vengono a mancare, nonostante la salvezza raggiunta.