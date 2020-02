Serie D Girone F: il Cattolica SM a – 6 dalla salvezza diretta

Sesto risultato utile consecutivo per un Cattolica SM che ha cambiato marcia in questo girone di ritorno e la salvezza diretta non è più utopia. Il Porto Sant'Elpidio prima formazione fuori dai play out dista 6 punti non è più così impossibile pensare di raggiungere la quota riparo. A Giulianova è arrivato un pareggio con una diretta avversaria a dimostrazione che la formazione di Cascione adesso ha un dima e si fa rispettare ovunque. L'unico rimprovero che i giallorossi si possono fare è quello di non essere riusciti a mantenere il vantaggio arrivato con Battistini nel finale di prima frazione. Nella ripresa il pareggio del Giulianova con Torelli permette ad entrambe di fare un passettino avanti in classifica e posizionarsi a quota 22. Domenica prossima per il Cattolica SM ci sarà un match di fondamentale importanza in casa contro la Sangiustese, altro scontro diretto che potrebbe, in caso di vittoria, spingere la formazione di Cascione in orbita salvezza diretta. A Giulianova, Giulianova – Cattolica SM 1-1