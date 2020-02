Serie D Girone F: sono 20 in goal della 25° dove si registra l'aggancio in testa del Matelica sul Notaresco

I gol della D

Aggancio in testa del Matelica sul San Nicolò Notaresco e tra 3 settimane è in programma lo scontro diretto. I marchigiani non hanno difficoltà a battere l'ultima della classe, la Jesina con un perentorio 3-0, di Moretti, Croce e Leonetti i goal che completano la rincorsa sul San Nicolò Notaresco caduto a Porto Sant'Elpidio. Nelle ultime 5 giornate gli abruzzesi hanno rallentato con 3 pareggi e 2 sconfitte. Ruzzier e Miccoli assestano un terrificante uno – due già nel primo tempo, il goal di Romano vale solo per le statistiche. Porto Sant'Eplidio batte San Nicolò Notaresco 2-1 e ora le due si trovano a 52 punti. Il campionato ha altre 2 concorrenti che hanno approfittato della paurosa frenata del Notaresco, sono il Campobasso vittorioso a Montegiorgio grazie al goal di Alessandro su rigore e la Recanatese che si è imposta 3-2 sul Chieti in rimonta. Ospiti avanti di 2 con Sarritzu e Sivilla. La Recanatese si rialza subito e rimedia trovando il 2-2 prima del termine di frazione con Palmieri ed Esposito. Lo stesso Esposito, doppietta per lui, firma una vittoria fondamentale. A Recanati, recanatese batte Chieti 3-2 . Pareggio tra Pineto e Tolentino. Capezzani per il vantaggio del Tolentino a cui risponde Alessandro ad un minuto dalla fine per l'1-1 definitivo. Con il risultato all'inglese la Vastese regola l'Avezzano : Dos Santos per l'1-0, Esposito per il raddoppio. Vastese batte Avezzano 2-0 . Fa tre passi avanti anche il Giulianova grazie a Di Paolo. Giulianova batte Atletico Terme Fiuggi 1-0. Lo stesso risultato è servito al Cattolica SM per piegare la Sangiustese con la bella azione impostata da Croci e rifinita da Morga. A Cattolica, Cattolica San Marino batte Sangiustese 1-0