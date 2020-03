In Italia ed Europa in questa settimana si capirà come e quando tornare sui campi di calcio, coronavirus permettendo: oggi assemblea della Lega Serie A, mentre domani conference call Uefa sulle coppe europee e su Euro 2020. "Quando ricominceremo sarà tutto più bello", commenta Mancini. Dopo Valencia, Atalanta in quarantena fino al 24 marzo.